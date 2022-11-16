Шергин Вадим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.05.1979
Дочь: Шергина Екатерина Вадимовна
Мать ребёнка: Илларионова Галина Гаврильевна
Рождение ребёнка
17.06.1981
Мать ребёнка: Илларионова Галина Гаврильевна
Рождение ребёнка
24.05.1984
Сын: Шергин Александр Вадимович
Мать ребёнка: Илларионова Галина Гаврильевна
Рождение ребёнка
24.05.1985
Мать ребёнка: Илларионова Галина Гаврильевна
Рождение ребёнка
09.05.1987
Мать ребёнка: Илларионова Галина Гаврильевна