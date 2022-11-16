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Шергин Вадим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1954

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илларионова Галина Гаврильевна

Рождение ребёнка
06.05.1979

Дочь: Шергина Екатерина Вадимовна

Мать ребёнка: Илларионова Галина Гаврильевна

Рождение ребёнка
17.06.1981

Сын: Шергин Василий Вадимович

Мать ребёнка: Илларионова Галина Гаврильевна

Рождение ребёнка
24.05.1984

Сын: Шергин Александр Вадимович

Мать ребёнка: Илларионова Галина Гаврильевна

Рождение ребёнка
24.05.1985

Сын: Шергин Евгений Вадимович

Мать ребёнка: Илларионова Галина Гаврильевна

Рождение ребёнка
09.05.1987

Сын: Шергин Гаврил Вадимович

Мать ребёнка: Илларионова Галина Гаврильевна

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