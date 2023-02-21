Шергин Александр Вадимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШергин Александр Вадимович

Шергин Александр Вадимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1984

Отец: Шергин Вадим Васильевич

Мать: Илларионова Галина Гаврильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close