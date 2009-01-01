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Калинин Леонид Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1933

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1933

Отец: Калинин Николай Иванович

Мать: Калинина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Валерий Леонидович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Ирина Леонидовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Лидия

Смерть
2009
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