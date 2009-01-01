Калинин Леонид Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1933
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1933
Отец: Калинин Николай Иванович
Мать: Калинина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Валерий Леонидович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Ирина Леонидовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинина Лидия
Смерть
2009