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Калинина Лидия

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Место рождения

д.Леоново Петушинского р-на Владимирской обл

Дата рождения

07.09.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Леоново Петушинского р-на Владимирской обл
Рождение ребёнка
23.12.1960

Дочь: Трапкова Ирина Леонидовна

Отец ребёнка: Калинин Леонид Николаевич

Рождение ребёнка
06.02.1968

Сын: Калинин Валерий Леонидович

Отец ребёнка: Калинин Леонид Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Леонид Николаевич

Смерть
Неизвестно
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