Калинина Лидия
Место рожденияд.Леоново Петушинского р-на Владимирской обл
Дата рождения07.09.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Леоново Петушинского р-на Владимирской обл
Рождение ребёнка
23.12.1960
Дочь: Трапкова Ирина Леонидовна
Отец ребёнка: Калинин Леонид Николаевич
Рождение ребёнка
06.02.1968
Сын: Калинин Валерий Леонидович
Отец ребёнка: Калинин Леонид Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно