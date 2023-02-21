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Калинин Николай Иванович

Место рождения

д.Липна Петушинского р-на Владимирской обл

Дата рождения

15.01.1907

Дата смерти

14.12.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1907

Отец: Калинин Иван

Мать: Калинина Ксения Степановна

д.Липна Петушинского р-на Владимирской обл
Рождение ребёнка
07.12.1933

Сын: Калинин Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Калинина Анна Васильевна

д.Липна Петушинского р-на Владимирской обл
Рождение ребёнка
09.11.1935

Дочь: Моргис Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Калинина Анна Васильевна

д.Липна Петушинского р-на Владимирской обл
Рождение ребёнка
15.10.1938

Сын: Калинин Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Калинина Анна Васильевна

Липна, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
?.11.1947

Сын: Калинин Константин Николаевич

Мать ребёнка: Калинина Анна Васильевна

д.Липна, Петушинский р-он Владимирская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Анна Васильевна

Смерть
14.12.1970
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