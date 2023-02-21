Калинин Николай Иванович
Место рожденияд.Липна Петушинского р-на Владимирской обл
Дата рождения15.01.1907
Дата смерти14.12.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1907
Отец: Калинин Иван
д.Липна Петушинского р-на Владимирской обл
Рождение ребёнка
07.12.1933
Сын: Калинин Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Калинина Анна Васильевна
д.Липна Петушинского р-на Владимирской обл
Рождение ребёнка
09.11.1935
Дочь: Моргис Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Калинина Анна Васильевна
д.Липна Петушинского р-на Владимирской обл
Рождение ребёнка
15.10.1938
Сын: Калинин Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Калинина Анна Васильевна
Липна, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
?.11.1947
Сын: Калинин Константин Николаевич
Мать ребёнка: Калинина Анна Васильевна
д.Липна, Петушинский р-он Владимирская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинина Анна Васильевна
Смерть
14.12.1970