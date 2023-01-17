Калинина (Перфильева) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения17.02.1906
Дата смерти29.11.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1906
Отец: Перфильев Василий
Рождение ребёнка
1933
Сын: Калинин Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Калинин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Моргис Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Калинин Николай Иванович
Рождение ребёнка
15.10.1938
Сын: Калинин Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Калинин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1948
Сын: Калинин Константин Николаевич
Отец ребёнка: Калинин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.11.1972