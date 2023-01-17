Калинина (Перфильева) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Перфильева) Анна Васильевна

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Место рождения

Липна, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

17.02.1906

Дата смерти

29.11.1972

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1906

Отец: Перфильев Василий

Мать: Перфильева Екатерина Михайловна

Липна, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Калинин Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Калинин Николай Иванович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Моргис Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Калинин Николай Иванович

Рождение ребёнка
15.10.1938

Сын: Калинин Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Калинин Николай Иванович

Липна, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1948

Сын: Калинин Константин Николаевич

Отец ребёнка: Калинин Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Николай Иванович

Смерть
29.11.1972
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