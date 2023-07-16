Виноградова (Петерсон) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Петерсон) Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: Петерсен Феофила Людвиковна

Бракосочетание
09.07.1865 ст.

Муж: Виноградов Николай Андреевич

Вильнюс, Литовская ССР
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1865 г. Раздел "О бракосочетавшихся", №25. С. 106.
Рождение ребёнка
05.01.1867 ст.

Дочь: Виноградова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Виноградов Николай Андреевич

Вильнюс, Литовская ССР
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1867 г. Раздел "О родившихся", №15. С. 10 об.
Восприемник
02.04.1867 ст.
Вильнюс, Литовская ССР
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1867 г. Раздел "О родившихся", №23. С. 21 об.
Рождение ребёнка
24.11.1868 ст.

Дочь: Михельсон (Виноградова) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Виноградов Николай Андреевич

Вильнюс, Литовская ССР
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1869 г. Раздел "О родившихся", №2. С. 1.
Рождение ребёнка
27.12.1870 ст.

Дочь: Виноградова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Виноградов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
29.07.1872 ст.

Сын: Виноградов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Виноградов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
21.03.1874 ст.

Сын: Виноградов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Виноградов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
06.08.1875 ст.

Дочь: Правосудович (Виноградова) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Виноградов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
04.03.1882 ст.

Дочь: Виноградова Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Виноградов Николай Андреевич

Смерть
Неизвестно

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