Виноградова (Петерсон) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Рождение
Около 1846
Отец: не указан
Бракосочетание
09.07.1865 ст.
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1865 г. Раздел "О бракосочетавшихся", №25. С. 106.
Рождение ребёнка
05.01.1867 ст.
Дочь: Виноградова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Виноградов Николай Андреевич
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1867 г. Раздел "О родившихся", №15. С. 10 об.
Восприемник
02.04.1867 ст.
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1867 г. Раздел "О родившихся", №23. С. 21 об.
Рождение ребёнка
24.11.1868 ст.
Дочь: Михельсон (Виноградова) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Виноградов Николай Андреевич
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1869 г. Раздел "О родившихся", №2. С. 1.
Рождение ребёнка
27.12.1870 ст.
Дочь: Виноградова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Виноградов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
29.07.1872 ст.
Сын: Виноградов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Виноградов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
21.03.1874 ст.
Сын: Виноградов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Виноградов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
06.08.1875 ст.
Дочь: Правосудович (Виноградова) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Виноградов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
04.03.1882 ст.
Дочь: Виноградова Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Виноградов Николай Андреевич
Смерть
Неизвестно