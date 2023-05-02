Михельсон (Виноградова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михельсон (Виноградова) Екатерина Николаевна

Место рождения

Вильнюс, Литовская ССР

Дата рождения

24.11.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1868 ст.

Отец: Виноградов Николай Андреевич

Мать: Виноградова (Петерсон) Елизавета Ивановна

Вильнюс, Литовская ССР
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1869 г. Раздел "О родившихся", №2. С. 1.
Крещение
06.01.1869 ст.
Вильнюс, Литовская ССР
Бракосочетание
07.01.1890 ст.

Муж: Михельсон Готфрид Даниилович

Рождение ребёнка
06.11.1890 ст.

Дочь: Михельсон Клавдия Готфридовна

Отец ребёнка: Михельсон Готфрид Даниилович

Смерть
Неизвестно

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