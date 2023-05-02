Михельсон (Виноградова) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения24.11.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1868 ст.
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1869 г. Раздел "О родившихся", №2. С. 1.
Крещение
06.01.1869 ст.
Бракосочетание
07.01.1890 ст.
Рождение ребёнка
06.11.1890 ст.
Дочь: Михельсон Клавдия Готфридовна
Отец ребёнка: Михельсон Готфрид Даниилович
Смерть
Неизвестно