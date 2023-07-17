Петерсен Феофила Людвиковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Виноградова (Петерсон) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Восприемник
19.02.1867 ст.
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1867 г. Раздел "О родившихся", №15. С. 10 об.
Восприемник
30.04.1867 ст.
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1867 г. Раздел "О родившихся", №29. С. 25 об.
Смерть
Неизвестно