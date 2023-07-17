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Петерсен Феофила Людвиковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Виноградова (Петерсон) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Восприемник
19.02.1867 ст.
Вильнюс, Литовская ССР
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1867 г. Раздел "О родившихся", №15. С. 10 об.
Восприемник
30.04.1867 ст.
Вильнюс, Литовская ССР
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1867 г. Раздел "О родившихся", №29. С. 25 об.
Смерть
Неизвестно

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