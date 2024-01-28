(Кузнецова) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кузнецова) Тамара

(Кузнецова) Тамара

avatar

Место рождения

Иман, Калининский район, Приморский край

Дата рождения

01.04.1931

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1931

Отец: Кузнецов Николай

Мать: Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чертков Виктор

Рождение ребёнка
17.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чертков Виктор

Рождение ребёнка
13.11.1951

Сын: Чертков Сергей

Отец ребёнка: Чертков Виктор

Рождение ребёнка
01.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чертков Виктор

Смерть
2010
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.