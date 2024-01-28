(Кузнецова) Тамара
Место рожденияИман, Калининский район, Приморский край
Дата рождения01.04.1931
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1931
Отец: Кузнецов Николай
Мать: Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чертков Виктор
Рождение ребёнка
17.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чертков Виктор
Рождение ребёнка
13.11.1951
Сын: Чертков Сергей
Отец ребёнка: Чертков Виктор
Рождение ребёнка
01.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чертков Виктор
Смерть
2010
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно