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Чертков Сергей

Место рождения

Владивосток

Дата рождения

13.11.1951

Дата смерти

16.08.2018

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

1961 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1951

Отец: Чертков Виктор

Мать: (Кузнецова) Тамара

Развод
Неизвестно

Жена: Черткова (Носкова) Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черткова (Носкова) Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черткова (Носкова) Галина

Рождение ребёнка
02.05.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черткова (Носкова) Галина

Смерть
16.08.2018
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно

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