Чертков Сергей
Место рожденияВладивосток
Дата рождения13.11.1951
Дата смерти16.08.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1951
Отец: Чертков Виктор
Мать: (Кузнецова) Тамара
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черткова (Носкова) Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.05.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черткова (Носкова) Галина
Смерть
16.08.2018
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно