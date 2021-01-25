Черткова (Носкова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черткова (Носкова) Галина

Место рождения

Пермский край, Очерский район

Дата рождения

06.04.1961

Дата смерти

25.01.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

1930 г.р.

Муж

1951 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1961

Отец: Рязанов Борис

Мать: (Носкова) Раиса

Развод
Неизвестно

Муж: Чертков Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чертков Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чертков Сергей

Рождение ребёнка
02.05.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чертков Сергей

Смерть
25.01.2021

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