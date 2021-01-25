Черткова (Носкова) Галина
Место рожденияПермский край, Очерский район
Дата рождения06.04.1961
Дата смерти25.01.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1961
Отец: Рязанов Борис
Мать: (Носкова) Раиса
Развод
Неизвестно
Муж: Чертков Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чертков Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чертков Сергей
Рождение ребёнка
02.05.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чертков Сергей
Смерть
25.01.2021