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Чертков Виктор

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Место рождения

Киргизская ССР, Иссык-Кульская обл., г. Пржевальск (Каракол), с. Михайловское

Дата рождения

31.03.1925

Дата смерти

20.06.1999

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

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1951 г.р.
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Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1925

Отец: Чертков Макар

Мать: Черткова (Пуха) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кузнецова) Тамара

Работа или профессия
С 02.10.1942 по 13.05.1974
Капитан 2 ранга | ТОФ
Образование
По 23.01.1946
Рождение ребёнка
17.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Кузнецова) Тамара

Рождение ребёнка
13.11.1951

Сын: Чертков Сергей

Мать ребёнка: (Кузнецова) Тамара

Рождение ребёнка
01.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Кузнецова) Тамара

Смерть
20.06.1999
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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