Чертков Виктор
Место рожденияКиргизская ССР, Иссык-Кульская обл., г. Пржевальск (Каракол), с. Михайловское
Дата рождения31.03.1925
Дата смерти20.06.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1925
Отец: Чертков Макар
Мать: Черткова (Пуха) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Кузнецова) Тамара
Работа или профессия
С 02.10.1942 по 13.05.1974
Капитан 2 ранга | ТОФ
Образование
По 23.01.1946
Рождение ребёнка
17.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Кузнецова) Тамара
Рождение ребёнка
13.11.1951
Сын: Чертков Сергей
Мать ребёнка: (Кузнецова) Тамара
Рождение ребёнка
01.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Кузнецова) Тамара
Смерть
20.06.1999
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно