Черткова (Пуха) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черткова (Пуха) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

27.04.1955

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

1922 г.р.
1925 г.р.
1928 г.р.
1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Пуха Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1922

Сын: Чертков Дмитрий

Отец ребёнка: Чертков Макар

с.Михайловское Киргизская ССР
Рождение ребёнка
31.03.1925

Сын: Чертков Виктор

Отец ребёнка: Чертков Макар

Киргизская ССР, Иссык-Кульская обл., г. Пржевальск (Каракол), с. Михайловское
Рождение ребёнка
1928

Сын: Чертков Павел

Отец ребёнка: Чертков Макар

с.Михайловское Киргизская ССР
Рождение ребёнка
1932

Сын: Чертков Анатолий

Отец ребёнка: Чертков Макар

Киргизская ССР, Иссык-Кульская обл., г. Пржевальск (Каракол)
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чертков Макар

Киргизская ССР, Иссык-Кульская обл., г. Пржевальск (Каракол)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чертков Макар

Смерть
27.04.1955
Киргизская ССР, Иссык-Кульская обл., с.Кировское
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