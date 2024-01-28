Черткова (Пуха) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти27.04.1955
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Пуха Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1922
Сын: Чертков Дмитрий
Отец ребёнка: Чертков Макар
с.Михайловское Киргизская ССР
Рождение ребёнка
31.03.1925
Сын: Чертков Виктор
Отец ребёнка: Чертков Макар
Киргизская ССР, Иссык-Кульская обл., г. Пржевальск (Каракол), с. Михайловское
Рождение ребёнка
1928
Сын: Чертков Павел
Отец ребёнка: Чертков Макар
с.Михайловское Киргизская ССР
Рождение ребёнка
1932
Сын: Чертков Анатолий
Отец ребёнка: Чертков Макар
Киргизская ССР, Иссык-Кульская обл., г. Пржевальск (Каракол)
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чертков Макар
Киргизская ССР, Иссык-Кульская обл., г. Пржевальск (Каракол)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чертков Макар
Смерть
27.04.1955
Киргизская ССР, Иссык-Кульская обл., с.Кировское