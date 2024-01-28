Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карп

Мать: Анна

Рождение ребёнка
01.04.1931

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Кузнецов Николай

Иман, Калининский район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Владимир

Отец ребёнка: Кузнецов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Кузнецов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Кузнецов Николай

Смерть
Неизвестно
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