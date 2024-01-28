Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.04.1931
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Кузнецов Николай
Иман, Калининский район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Владимир
Отец ребёнка: Кузнецов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Кузнецов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Кузнецов Николай
Смерть
Неизвестно