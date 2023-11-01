Ефимия Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Катунин однодв. Курской округи д.Стайнова Савва
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Пыжева) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Пыжев Иван Харитонович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Пыжева) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пыжев Иван Харитонович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Пыжев Астах Иванович
Отец ребёнка: Пыжев Иван Харитонович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Пыжев Ефим Иванович
Отец ребёнка: Пыжев Иван Харитонович