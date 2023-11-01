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Ефимия Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Катунин однодв. Курской округи д.Стайнова Савва

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Иван Харитонович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Пыжева) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Пыжев Иван Харитонович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Пыжева) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пыжев Иван Харитонович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Пыжев Астах Иванович

Отец ребёнка: Пыжев Иван Харитонович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Пыжев Ефим Иванович

Отец ребёнка: Пыжев Иван Харитонович

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