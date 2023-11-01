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Пыжев Астах Иванович
Пыжев Астах Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1783
Дата смерти
1800
Пол
Мужской
Отец
Пыжев Иван Харитонович
1752 г.р.
Мать
Ефимия Савельевна
1754 г.р.
Дети
Не указаны
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АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец:
Пыжев Иван Харитонович
Мать:
Ефимия Савельевна
Смерть
1800
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