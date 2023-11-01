Пыжев Астах Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев Астах Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Отец

1752 г.р.

Мать

1754 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Пыжев Иван Харитонович

Мать: Ефимия Савельевна

Смерть
1800
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