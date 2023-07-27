Лутцева (Шустова) (Шустова) Раиса Васильевна
Место рожденияУзбекистан
Дата рождения11.05.1927
Дата смерти03.06.1992
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1927
Узбекистан
Бракосочетание
21.03.1953
Рождение ребёнка
15.11.1953
Дочь: Смалева (лутцева) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Лутцев Иван Григорьевич
Jizzakh, Узбекистан
Рождение ребёнка
04.10.1955
Дочь: Семенова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Лутцев Иван Григорьевич
Джизак
Рождение ребёнка
23.02.1958
Отец ребёнка: Лутцев Иван Григорьевич
Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
03.06.1992
Jizzakh, Узбекистан
Похороны
Неизвестно
Jizzakh, Узбекистан