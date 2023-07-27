Лутцева (Шустова) (Шустова) Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лутцева (Шустова) (Шустова) Раиса Васильевна

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Место рождения

Узбекистан

Дата рождения

11.05.1927

Дата смерти

03.06.1992

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1927

Отец: Шустов Василий

Мать: Шустова (вострикова) Степанида Дмитриевна

Узбекистан
Бракосочетание
21.03.1953

Муж: Лутцев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
15.11.1953

Дочь: Смалева (лутцева) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Лутцев Иван Григорьевич

Jizzakh, Узбекистан
Рождение ребёнка
04.10.1955

Дочь: Семенова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Лутцев Иван Григорьевич

Джизак
Рождение ребёнка
23.02.1958

Сын: Лутцев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Лутцев Иван Григорьевич

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
03.06.1992
Jizzakh, Узбекистан
Похороны
Неизвестно
Jizzakh, Узбекистан
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