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Лутцев Иван Григорьевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

06.07.1928

Дата смерти

27.07.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1928

Отец: Лутцев Григорий Фролович

Мать: Лутцева Татьяна Дмитриевна

Россия
Бракосочетание
21.03.1953

Жена: Лутцева (шустова) Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
15.11.1953

Дочь: Смалева (лутцева) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Лутцева (шустова) Раиса Васильевна

Jizzakh, Узбекистан
Рождение ребёнка
04.10.1955

Дочь: Семенова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Лутцева (шустова) Раиса Васильевна

Джизак
Рождение ребёнка
23.02.1958

Сын: Лутцев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Лутцева (шустова) Раиса Васильевна

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
27.07.1990
Jizzakh, Узбекистан
Похороны
Неизвестно
Jizzakh, Узбекистан
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