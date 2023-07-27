Лутцев Иван Григорьевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения06.07.1928
Дата смерти27.07.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1928
Россия
Бракосочетание
21.03.1953
Рождение ребёнка
15.11.1953
Дочь: Смалева (лутцева) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Лутцева (шустова) Раиса Васильевна
Jizzakh, Узбекистан
Рождение ребёнка
04.10.1955
Дочь: Семенова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Лутцева (шустова) Раиса Васильевна
Джизак
Рождение ребёнка
23.02.1958
Мать ребёнка: Лутцева (шустова) Раиса Васильевна
Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
27.07.1990
Jizzakh, Узбекистан
Похороны
Неизвестно
Jizzakh, Узбекистан