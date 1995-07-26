Лутцева (Вострикова) Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1906
Дата смерти26.07.1995
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1906
Отец: Востриков Димитрий
Мать: Вострикова ?
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Лутцев Григорий Фролович
Рождение ребёнка
06.07.1928
Отец ребёнка: Лутцев Григорий Фролович
Россия
Рождение ребёнка
15.04.1942
Дочь: Ремизова (лутцева) Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Лутцев Григорий Фролович
Рождение ребёнка
1948
Сын: Лутцев Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Лутцев Григорий Фролович
Рождение ребёнка
13.07.1952
Дочь: Сахнова (лутцева) Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Лутцев Григорий Фролович
Смерть
26.07.1995