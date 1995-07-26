Лутцева (Вострикова) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лутцева (Вострикова) Татьяна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1906

Дата смерти

26.07.1995

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1906

Отец: Востриков Димитрий

Мать: Вострикова ?

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Лутцев Григорий Фролович

Рождение ребёнка
06.07.1928

Сын: Лутцев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Лутцев Григорий Фролович

Россия
Рождение ребёнка
15.04.1942

Дочь: Ремизова (лутцева) Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Лутцев Григорий Фролович

Рождение ребёнка
1948

Сын: Лутцев Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Лутцев Григорий Фролович

Рождение ребёнка
13.07.1952

Дочь: Сахнова (лутцева) Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Лутцев Григорий Фролович

Смерть
26.07.1995
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