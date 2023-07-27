Вострикова (Вострикова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.01.1906
Дочь: Лутцева Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Востриков Димитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Димитриевна
Отец ребёнка: Востриков Димитрий
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Димитриевна
Отец ребёнка: Востриков Димитрий
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Димитриевна
Отец ребёнка: Востриков Димитрий
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Димитриевна
Отец ребёнка: Востриков Димитрий
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Востриков Андрей Димитриевич
Отец ребёнка: Востриков Димитрий
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Димитриевна
Отец ребёнка: Востриков Димитрий
Смерть
Неизвестно
Тамбовская область