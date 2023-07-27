Вострикова (Вострикова) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострикова (Вострикова) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1906

Дочь: Лутцева Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Востриков Димитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Димитриевна

Отец ребёнка: Востриков Димитрий

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Димитриевна

Отец ребёнка: Востриков Димитрий

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Димитриевна

Отец ребёнка: Востриков Димитрий

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Димитриевна

Отец ребёнка: Востриков Димитрий

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Востриков Андрей Димитриевич

Отец ребёнка: Востриков Димитрий

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Димитриевна

Отец ребёнка: Востриков Димитрий

Смерть
Неизвестно
Тамбовская область
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