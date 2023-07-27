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Востриков Димитрий

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1884

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Востриков ?

Мать: не указана

Россия
Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.01.1906

Дочь: Лутцева Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Вострикова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Димитриевна

Мать ребёнка: Вострикова ?

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Димитриевна

Мать ребёнка: Вострикова ?

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Димитриевна

Мать ребёнка: Вострикова ?

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Димитриевна

Мать ребёнка: Вострикова ?

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Востриков Андрей Димитриевич

Мать ребёнка: Вострикова ?

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Димитриевна

Мать ребёнка: Вострикова ?

Смерть
1933
Тамбовская область
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