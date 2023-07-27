Востриков Димитрий
Место рожденияРоссия
Дата рождения1884
Дата смерти1933
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Востриков ?
Россия
Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.01.1906
Дочь: Лутцева Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Вострикова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Димитриевна
Мать ребёнка: Вострикова ?
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Димитриевна
Мать ребёнка: Вострикова ?
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Димитриевна
Мать ребёнка: Вострикова ?
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Димитриевна
Мать ребёнка: Вострикова ?
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Востриков Андрей Димитриевич
Мать ребёнка: Вострикова ?
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Димитриевна
Мать ребёнка: Вострикова ?
Смерть
1933
Тамбовская область