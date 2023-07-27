Семенова (Лутцева) Татьяна Ивановна
Место рожденияДжизак
Дата рождения04.10.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1955
Джизак
Рождение ребёнка
17.01.1986
Сын: Семенов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Семенов Алексей Алексеевич
Jizzakh, Узбекистан
Рождение ребёнка
19.06.1987
Дочь: Хролова (семенова) Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Семенов Алексей Алексеевич
Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область