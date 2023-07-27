Семенова (Лутцева) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Лутцева) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Джизак

Дата рождения

04.10.1955

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1955

Отец: Лутцев Иван Григорьевич

Мать: Лутцева (шустова) Раиса Васильевна

Джизак
Рождение ребёнка
17.01.1986

Сын: Семенов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Семенов Алексей Алексеевич

Jizzakh, Узбекистан
Рождение ребёнка
19.06.1987

Дочь: Хролова (семенова) Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Семенов Алексей Алексеевич

Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Алексей Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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