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Семенов Алексей Алексеевич

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Место рождения

Нурлат, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.03.1957

Дата смерти

08.03.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1957

Отец: Семенов - Ильин Алексей Васильевич

Мать: Семенова Валентина Александровна

Нурлат, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.01.1986

Сын: Семенов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Семенова Татьяна Ивановна

Jizzakh, Узбекистан
Рождение ребёнка
19.06.1987

Дочь: Хролова (семенова) Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Семенова Татьяна Ивановна

Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Татьяна Ивановна

Смерть
08.03.1992
Джизак, Узбекистан
Похороны
Неизвестно
Джизак Узбекистан
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