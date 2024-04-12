Семенов Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения30.03.1957
Дата смерти08.03.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1957
Рождение ребёнка
17.01.1986
Сын: Семенов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Семенова Татьяна Ивановна
Jizzakh, Узбекистан
Рождение ребёнка
19.06.1987
Дочь: Хролова (семенова) Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Семенова Татьяна Ивановна
Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.03.1992
Джизак, Узбекистан
Похороны
Неизвестно
Джизак Узбекистан