Семенова (Гусарова) Валентина Александровна
Место рожденияЧерниговская губерния, Украина, Советский Союз
Дата рождения13.07.1925
Дата смерти01.11.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1925
Отец: Гусаров Александр
Мать: Гусарова ?
Черниговская губерния, Украина, Советский Союз
Бракосочетание
19.02.1950
Рождение ребёнка
10.11.1950
Сын: Семенов Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Семенов - Ильин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
14.01.1954
Дочь: Козина Наталия Алексеевна
Отец ребёнка: Семенов - Ильин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
30.03.1957
Сын: Семенов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Семенов - Ильин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
14.11.1961
Сын: Семенов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Семенов - Ильин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
10.?.?
Сын: Семенов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Семенов - Ильин Алексей Васильевич
Смерть
01.11.1999