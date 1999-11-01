Семенова (Гусарова) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Гусарова) Валентина Александровна

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Место рождения

Черниговская губерния, Украина, Советский Союз

Дата рождения

13.07.1925

Дата смерти

01.11.1999

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1925

Отец: Гусаров Александр

Мать: Гусарова ?

Черниговская губерния, Украина, Советский Союз
Бракосочетание
19.02.1950

Муж: Семенов - Ильин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
10.11.1950

Сын: Семенов Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Семенов - Ильин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
14.01.1954

Дочь: Козина Наталия Алексеевна

Отец ребёнка: Семенов - Ильин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
30.03.1957

Сын: Семенов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Семенов - Ильин Алексей Васильевич

Нурлат, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.11.1961

Сын: Семенов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Семенов - Ильин Алексей Васильевич

Нурлат, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.?.?

Сын: Семенов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Семенов - Ильин Алексей Васильевич

Смерть
01.11.1999
Нурлат, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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