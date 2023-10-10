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Семенов Василий Алексеевич

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Место рождения

Нурлат, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.11.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1961

Отец: Семенов - Ильин Алексей Васильевич

Мать: Семенова Валентина Александровна

Нурлат, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.03.1983

Жена: Маевская (семенова Воинкова) Гaлина Ивановна

Нурлат, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.09.1983

Сын: Семенов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Маевская (семенова Воинкова) Гaлина Ивановна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.04.1985

Дочь: Снаговская Анна Васильевна

Мать ребёнка: Маевская (семенова Воинкова) Гaлина Ивановна

Товарково, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.04.1997

Сын: Семенов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Маевская (семенова Воинкова) Гaлина Ивановна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Развод
21.07.2009

Жена: Маевская (семенова Воинкова) Гaлина Ивановна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
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