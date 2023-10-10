Семенов Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения14.11.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1961
Бракосочетание
05.03.1983
Рождение ребёнка
30.09.1983
Мать ребёнка: Маевская (семенова Воинкова) Гaлина Ивановна
Рождение ребёнка
07.04.1985
Дочь: Снаговская Анна Васильевна
Мать ребёнка: Маевская (семенова Воинкова) Гaлина Ивановна
Товарково, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.04.1997
Сын: Семенов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Маевская (семенова Воинкова) Гaлина Ивановна
Развод
21.07.2009