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Семенов - Ильин Алексей Васильевич

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Место рождения

Чувашская Менча, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.01.1920

Дата смерти

05.10.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1920

Отец: Ильин Василий Алексеевич

Мать: не указана

Чувашская Менча, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
19.02.1950

Жена: Семенова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
10.11.1950

Сын: Семенов Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Семенова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
14.01.1954

Дочь: Козина Наталия Алексеевна

Мать ребёнка: Семенова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
30.03.1957

Сын: Семенов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Семенова Валентина Александровна

Нурлат, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.11.1961

Сын: Семенов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Семенова Валентина Александровна

Нурлат, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.?.?

Сын: Семенов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Семенова Валентина Александровна

Смерть
05.10.1991
Нурлат, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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