Семенов - Ильин Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.01.1920
Дата смерти05.10.1991
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1920
Отец: Ильин Василий Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1950
Рождение ребёнка
10.11.1950
Сын: Семенов Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Семенова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
14.01.1954
Дочь: Козина Наталия Алексеевна
Мать ребёнка: Семенова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
30.03.1957
Сын: Семенов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Семенова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
14.11.1961
Сын: Семенов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Семенова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
10.?.?
Сын: Семенов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Семенова Валентина Александровна
Смерть
05.10.1991