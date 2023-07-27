Шустов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Сын: Шустов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Шустова (вострикова) Степанида Дмитриевна
Узбекская ССР, Самаркандская обл.
Рождение ребёнка
11.05.1927
Дочь: Лутцева (шустова) Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Шустова (вострикова) Степанида Дмитриевна
Узбекистан
Смерть
1942