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Шустов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Шустов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Шустова (вострикова) Степанида Дмитриевна

Узбекская ССР, Самаркандская обл.
Рождение ребёнка
11.05.1927

Дочь: Лутцева (шустова) Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Шустова (вострикова) Степанида Дмитриевна

Узбекистан
Смерть
1942
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