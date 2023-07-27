Шустова (Вострикова) (Вострикова) Степанида Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустова (Вострикова) (Вострикова) Степанида Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Востриков Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Шустов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Шустов Василий

Узбекская ССР, Самаркандская обл.
Рождение ребёнка
11.05.1927

Дочь: Лутцева (шустова) Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Шустов Василий

Узбекистан
Смерть
1949
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