Шустова (Вострикова) (Вострикова) Степанида Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1949
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Востриков Дмитрий
Рождение ребёнка
1923
Сын: Шустов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Шустов Василий
Узбекская ССР, Самаркандская обл.
Рождение ребёнка
11.05.1927
Дочь: Лутцева (шустова) Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Шустов Василий
Узбекистан
Смерть
1949