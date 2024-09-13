Барашкин Георгий (Юрий) Романович
Место рождения
Дата рождения17.11.1894
Дата смерти21.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1894
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
1910
окончил 2-классное ж.д. училище ст. Казатин ЮЗЖД
Образование
С 1910 по 1911
ученик слесаря депо Казатин
Образование
С 1911 по 1914
учащийся Киевского железнодорожного училища
Работа или профессия
С ?.07.1914 по ?.02.1919
слесарь, помощник машиниста, машинист, монтёр и дежурный по депо Казатин Юго-Западной железной дороги
Осуждение
Около 1919
был осуждён за спекуляцию солью - был вагонным ревизором, у него обнаружили соль (говорил, что проводники ему подложили, но его осудили) был приговорён к принудительным работам и направлен в депо Хри... Показать все
Военная служба
С 1919 по 1920
участвовал в Гражданской войне - воевал против белых на боевом участке I Советской Украинской дивизии под командованием т. Щорса под Бердичевом, в Бердичеве, под Житомиром, при взятии Житомира на брон... Показать все
Работа или профессия
С ?.02.1919 по ?.06.1919
врио технического агента на 4-м участке службы тяги
Работа или профессия
С ?.06.1919 по ?.10.1919
Житомир, Житомирська область
ревизор вагонного отделения Управления Подольской железной дороги
Работа или профессия
С ?.10.1919 по ?.01.1920
ревизор вагонного отделения Управления Подольской железной дороги
Работа или профессия
С 01.10.1919 по 15.10.1919
Жмеринка, Вінницька область
ревизор вагонного отделения Управления Подольской железной дороги
Работа или профессия
С ?.01.1920 по ?.05.1920
ревизор вагонного отделения Управления Юго-Западной железной дороги
Работа или профессия
С ?.05.1920 по ?.06.1920
Знаменка, Кіровоградська область
ревизор вагонного отделения Управления Юго-Западной железной дороги
Работа или профессия
С ?.06.1920 по ?.06.1921
ревизор вагонного отделения Управления Юго-Западной железной дороги
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Шипова Светлана Андреевна
Мать ребёнка: Барашкина (Белова) Людмила Афанасьевна
Работа или профессия
С ?.06.1921 по ?.01.1922
техник паровозного депо Христиновка
Работа или профессия
С ?.01.1922 по ?.06.1928
машинист паровозного депо Киев
Вступление в партию
?.04.1928
был принят в члены ВКП(б) Районным комитетом Январского восстания г. Киева (был кандидатом в члены ВКП(б) с октября 1927 г.) в сентября 1937 г. был исключён из партии
Работа или профессия
С ?.06.1928 по ?.06.1929
машинист-наставник в депо Гайворон ЮЗЖД и ревизор-инструктор по автотормозам
Работа или профессия
С ?.06.1929 по ?.09.1930
ревизор-инструктор по автотормозам Киевского эксплуатационного района
Осуждение
1930
получил выговор Киевской окружной контрольной комиссии - по материалам комиссии по чистке партии в 1929 г.
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Баскакова (Барашкина) Татьяна Георгиевна
Мать ребёнка: Барашкина (Белова) Людмила Афанасьевна
Одесса, Одеська область
Работа или профессия
С ?.09.1930 по ?.04.1932
начальник станции Коростень Юго-Западной железной дороги
Награда
1931
За успешное выполнение усиленных перевозок в 1931 г. на Коростеньском участке приказом начальника дороги №251 получил благодарность и денежное вознаграждение
Работа или профессия
С ?.04.1932 по ?.01.1935
руководитель вагонной группы, начальник части товарных вагонов Управления Юго-Западной железной дороги
Работа или профессия
С ?.01.1935 по 23.12.1937
начальник отделения паровозного хозяйства Гайворон Юго-Западной железной дороги снят с должности приказом Наркомата путей сообщения СССР от 23 декабря 1937 г. №ЦГЛ/5070
Место жительства
Около ?.10.1937
ст. Гайворон, дом НКПС №22, кв.4
Арест
22.10.1937
обвинение в преступлениях, предусмотренных ст. 54-7, 9 и 11 УК УССР, выразившихся в том, что он является участником контрреволюционной организации и проводил подрывную вредительскую деятельность на же... Показать все
Смерть
21.12.1937
расстрелян 21 декабря 1937 г. - предположительно в Быковнянском лесу под Киевом согласно протоколу №554 от 15 декабря 1937 г., подписанному Наркомом внутренних дел СССР - генеральным комиссаром госбе... Показать все