Ипатова Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ипатова Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ипатов Николай Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Барашкина Клавдия Романовна

Отец ребёнка: Барашкин Роман Иванович

Казатин, Вінницька область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Барашкина Ксения Романовна

Отец ребёнка: Барашкин Роман Иванович

Рождение ребёнка
17.04.1905

Сын: Барашкин Виталий Романович

Отец ребёнка: Барашкин Роман Иванович

Казатин, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барашкин Юрий Романович

Отец ребёнка: Барашкин Роман Иванович

Казатин, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барашкин Павел Романович

Отец ребёнка: Барашкин Роман Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барашкин Роман Иванович

Смерть
1960
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
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