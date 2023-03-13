Ипатова Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1960
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ипатов Николай Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Барашкина Клавдия Романовна
Отец ребёнка: Барашкин Роман Иванович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Барашкина Ксения Романовна
Отец ребёнка: Барашкин Роман Иванович
Рождение ребёнка
17.04.1905
Сын: Барашкин Виталий Романович
Отец ребёнка: Барашкин Роман Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Барашкин Роман Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Барашкин Роман Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1960
Кишинёв, Муниципий Кишинёв