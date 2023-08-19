Барашкин Павел Романович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти13.04.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Образование
1917
окончил 4 группы железнодорожного двухклассного училища
Образование
1920
окончил 4-классное железнодорожное училище
Образование
1924
окончил 3 курса железнодорожного механического техникума
Работа или профессия
С ?.07.1925 по ?.09.1925
помощник слесаря - паровозное депо Донецкой дороги Красный Лиман Артемьевского округа
Работа или профессия
С ?.09.1925 по ?.11.1926
помощник машиниста - паровозное депо Донецкой дороги Красный Лиман Артемьевского округа
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Барашкина Лида
Образование
1925
окончил железнодорожную профшколу
Работа или профессия
С ?.11.1926 по ?.11.1927
машинист - паровозное депо Донецкой дороги Красный Лиман Артемьевского округа
Военная служба
С ?.11.1927 по ?.11.1928
красноармеец 6-го железнодорожного полка
Осуждение
1927
был осуждён по ст.99 УК УССР за крушение товарного поезда - к одному году условно с запрещением занимать должность машиниста в течение двух лет
Работа или профессия
С ?.11.1928 по ?.02.1929
кочегар - паровозное депо Юго-Западной железной дороги
Работа или профессия
С ?.02.1929 по ?.03.1930
машинист - паровозное депо Юго-Западной железной дороги
Работа или профессия
С ?.07.1930 по ?.02.1931
председатель месткома - паровозное депо Юго-Западной железной дороги
Работа или профессия
С ?.02.1931 по ?.06.1931
председатель производственных совещаний - паровозное депо Юго-Западной железной дороги
Работа или профессия
С ?.06.1931 по ?.02.1932
дежурный по депо - паровозное депо Юго-Западной железной дороги
Работа или профессия
С ?.02.1932 по ?.03.1933
заведующий сектором зарплаты и нормирования - паровозное депо Юго-Западной железной дороги
Работа или профессия
С ?.03.1933 по ?.10.1933
помощник начальника депо - паровозное депо Юго-Западной железной дороги
Работа или профессия
С ?.10.1933 по ?.12.1934
инспектор дороги по приёмке паровозов на Киевском паровозоремонтном заводе (КПВРЗ)
Работа или профессия
С ?.12.1934
Подольск, Одеська область
заместитель начальника депо - паровозное депо Юго-Западной железной дороги
Рождение ребёнка
1936
Сын: Барашкин Валентин Павлович
Мать ребёнка: Барашкина Лида
Работа или профессия
1936
начальник депо Одесса-Товарная
Арест
23.11.1937
Арестован и заключен в Одесскую тюрьму обвинение в преступлениях, предусмотренных ст. 54-10 и 11 УК УССР, выразившихся в том, что он является участником польской контрреволюционной шпионской диверсио... Показать все
Место жительства
Около 1937
Пролетарский бульвар, д.20, кв.6
Работа или профессия
Около 1937
заместитель начальника паровозной службы Одесской железной дороги
Развод
Около 1938
Жена: Барашкина Лида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Барашкина Лида
Смерть
13.04.1938
Расстрелян согласно Списку лиц, подлежащих суду военной коллегии Верховного суда Союза ССР от 28 марта 1938 г. (1-я категория), который подписали Сталин, Молотов, Каганович, Жданов и Ворошилов. Был о... Показать все