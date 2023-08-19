Барашкин Павел Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарашкин Павел Романович

Барашкин Павел Романович

avatar

Место рождения

Казатин, Вінницька область

Дата рождения

1903

Дата смерти

13.04.1938

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Барашкин Роман Иванович

Мать: Барашкина Мария Николаевна

Казатин, Вінницька область
Образование
1917
Казатин, Вінницька область
окончил 4 группы железнодорожного двухклассного училища
Образование
1920
Казатин, Вінницька область
окончил 4-классное железнодорожное училище
Образование
1924
Киев, Киевский уезд
окончил 3 курса железнодорожного механического техникума
Работа или профессия
С ?.07.1925 по ?.09.1925
помощник слесаря - паровозное депо Донецкой дороги Красный Лиман Артемьевского округа
Работа или профессия
С ?.09.1925 по ?.11.1926
помощник машиниста - паровозное депо Донецкой дороги Красный Лиман Артемьевского округа
Рождение ребёнка
1925

Сын: Барашкин Юрий Павлович

Мать ребёнка: Барашкина Лида

Образование
1925
окончил железнодорожную профшколу
Работа или профессия
С ?.11.1926 по ?.11.1927
машинист - паровозное депо Донецкой дороги Красный Лиман Артемьевского округа
Военная служба
С ?.11.1927 по ?.11.1928
Киев, Киевский уезд
красноармеец 6-го железнодорожного полка
Осуждение
1927
был осуждён по ст.99 УК УССР за крушение товарного поезда - к одному году условно с запрещением занимать должность машиниста в течение двух лет
Работа или профессия
С ?.11.1928 по ?.02.1929
Киев, Киевский уезд
кочегар - паровозное депо Юго-Западной железной дороги
Работа или профессия
С ?.02.1929 по ?.03.1930
Киев, Киевский уезд
машинист - паровозное депо Юго-Западной железной дороги
Работа или профессия
С ?.07.1930 по ?.02.1931
Киев, Киевский уезд
председатель месткома - паровозное депо Юго-Западной железной дороги
Работа или профессия
С ?.02.1931 по ?.06.1931
Киев, Киевский уезд
председатель производственных совещаний - паровозное депо Юго-Западной железной дороги
Работа или профессия
С ?.06.1931 по ?.02.1932
Киев, Киевский уезд
дежурный по депо - паровозное депо Юго-Западной железной дороги
Работа или профессия
С ?.02.1932 по ?.03.1933
Киев, Киевский уезд
заведующий сектором зарплаты и нормирования - паровозное депо Юго-Западной железной дороги
Работа или профессия
С ?.03.1933 по ?.10.1933
Киев, Киевский уезд
помощник начальника депо - паровозное депо Юго-Западной железной дороги
Работа или профессия
С ?.10.1933 по ?.12.1934
Киев, Киевский уезд
инспектор дороги по приёмке паровозов на Киевском паровозоремонтном заводе (КПВРЗ)
Работа или профессия
С ?.12.1934
Подольск, Одеська область
заместитель начальника депо - паровозное депо Юго-Западной железной дороги
Рождение ребёнка
1936

Сын: Барашкин Валентин Павлович

Мать ребёнка: Барашкина Лида

Киев, Киевский уезд
Работа или профессия
1936
Одесса, Одеська область
начальник депо Одесса-Товарная
Арест
23.11.1937
Одесса, Одеська область
Арестован и заключен в Одесскую тюрьму обвинение в преступлениях, предусмотренных ст. 54-10 и 11 УК УССР, выразившихся в том, что он является участником польской контрреволюционной шпионской диверсио... Показать все
Место жительства
Около 1937
Одесса, Одеська область
Пролетарский бульвар, д.20, кв.6
Работа или профессия
Около 1937
Одесса, Одеська область
заместитель начальника паровозной службы Одесской железной дороги
Развод
Около 1938

Жена: Барашкина Лида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барашкина Лида

Смерть
13.04.1938
Киев, Киевский уезд
Расстрелян согласно Списку лиц, подлежащих суду военной коллегии Верховного суда Союза ССР от 28 марта 1938 г. (1-я категория), который подписали Сталин, Молотов, Каганович, Жданов и Ворошилов. Был о... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close