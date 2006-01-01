Бубенцова (Исаева) Анастасия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1900 ст.
Дата смерти1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1900 ст.
Отец: Исаев Фёдор
Мать: Исаева Пелагея
Рождение ребёнка
13.01.1920
Дочь: Голубева Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Бубенцов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
19.02.1923
Дочь: Марченко-Ва Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Бубенцов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
?.11.1924
Дочь: Федотова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Бубенцов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
26.03.1931
Дочь: Хотеева Зинаида Дмитриевна
Отец ребёнка: Бубенцов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
23.06.1939
Дочь: Алдашкина Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Бубенцов Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
1960