Бубенцова (Исаева) Анастасия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубенцова (Исаева) Анастасия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1900 ст.

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1900 ст.

Отец: Исаев Фёдор

Мать: Исаева Пелагея

Рождение ребёнка
13.01.1920

Дочь: Голубева Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Бубенцов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
19.02.1923

Дочь: Марченко-Ва Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Бубенцов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
?.11.1924

Дочь: Федотова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Бубенцов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
26.03.1931

Дочь: Хотеева Зинаида Дмитриевна

Отец ребёнка: Бубенцов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
23.06.1939

Дочь: Алдашкина Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Бубенцов Дмитрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубенцов Дмитрий Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
1960
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