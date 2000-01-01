Исаева Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1900 ст.
Дочь: Бубенцова Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Исаев Фёдор
Рождение ребёнка
1907
Сын: Исаев Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Исаев Фёдор
Рождение ребёнка
1907 ст.
Дочь: Исаева Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Исаев Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исаева Паша (Полина) Фёдоровна
Отец ребёнка: Исаев Фёдор
Смерть
Неизвестно