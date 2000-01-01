Исаева Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1900 ст.

Дочь: Бубенцова Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Исаев Фёдор

Рождение ребёнка
1907

Сын: Исаев Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Исаев Фёдор

Рождение ребёнка
1907 ст.

Дочь: Исаева Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Исаев Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исаева Паша (Полина) Фёдоровна

Отец ребёнка: Исаев Фёдор

Смерть
Неизвестно
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