Исаева Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева Мария Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907 ст.

Отец: Исаев Фёдор

Мать: Исаева Пелагея

Смерть
Неизвестно
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