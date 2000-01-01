Исаева Паша (Полина) Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева Паша (Полина) Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исаев Фёдор

Мать: Исаева Пелагея

Смерть
Неизвестно
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