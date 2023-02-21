Бубенцов Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1898 ст.
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1898 ст.
Рождение ребёнка
13.01.1920
Дочь: Голубева Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Бубенцова Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.02.1923
Дочь: Марченко-Ва Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Бубенцова Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
?.11.1924
Дочь: Федотова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Бубенцова Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
26.03.1931
Дочь: Хотеева Зинаида Дмитриевна
Мать ребёнка: Бубенцова Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
23.06.1939
Дочь: Алдашкина Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Бубенцова Анастасия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Сельхозработник
Смерть
1957