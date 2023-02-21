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Бубенцов Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1898 ст.

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1898 ст.

Отец: Бубенцов Василий Никонович

Мать: Бубенцова Варвара Фёдоровна

Рождение ребёнка
13.01.1920

Дочь: Голубева Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Бубенцова Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
19.02.1923

Дочь: Марченко-Ва Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Бубенцова Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
?.11.1924

Дочь: Федотова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Бубенцова Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
26.03.1931

Дочь: Хотеева Зинаида Дмитриевна

Мать ребёнка: Бубенцова Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
23.06.1939

Дочь: Алдашкина Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Бубенцова Анастасия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бубенцова Анастасия Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Сельхозработник
Смерть
1957
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