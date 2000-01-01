Алдашкина (Бубенцова) Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алдашкина (Бубенцова) Нина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1939

Отец: Бубенцов Дмитрий Васильевич

Мать: Бубенцова Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Алдашкина Виктория Владимировна

Отец ребёнка: Алдашкин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1970

Сын: Алдашкин Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Алдашкин Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алдашкин Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно
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