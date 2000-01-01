Алдашкина (Бубенцова) Нина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1939
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Алдашкина Виктория Владимировна
Отец ребёнка: Алдашкин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1970
Сын: Алдашкин Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Алдашкин Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно