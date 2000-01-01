Алдашкин Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Алдашкина Виктория Владимировна
Мать ребёнка: Алдашкина Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1970
Сын: Алдашкин Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Алдашкина Нина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно