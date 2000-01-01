Алдашкин Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алдашкин Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Алдашкина Виктория Владимировна

Мать ребёнка: Алдашкина Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1970

Сын: Алдашкин Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Алдашкина Нина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алдашкина Нина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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