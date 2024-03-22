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Понкратов Иван Николаевич

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Понкратов Николай Потапович

Мать: Понкратова Вера Мироновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №36, метрическая книга за 1856 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Петр Ге... Показать все
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Понкратова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Понкратова Надежда Семеновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №57, метрическая книга за 1886 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Иван Пе... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Понкратова Надежда Семеновна

Смерть
Неизвестно
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