Понкратов Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Рождение: запись о рождении №36, метрическая книга за 1856 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Петр Ге... Показать все
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Понкратова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Понкратова Надежда Семеновна
Рождение: запись о рождении №57, метрическая книга за 1886 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Иван Пе... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно