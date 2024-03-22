Понкратова (Путятина) Надежда Семеновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Понкратова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Понкратов Иван Николаевич
Рождение: запись о рождении №57, метрическая книга за 1886 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Иван Пе... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно