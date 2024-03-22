Понкратова (Путятина) Надежда Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понкратова (Путятина) Надежда Семеновна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Понкратова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Понкратов Иван Николаевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №57, метрическая книга за 1886 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Иван Пе... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Понкратов Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
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