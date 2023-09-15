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Понкратов Николай Потапович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Понкратов Потап Кудинович

Мать: Понкратова Марина Сергеевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1845

Жена: Понкратова Вера Мироновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №14, метрическая книга за 1845 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Зот Матвеев Летуновский и Пав... Показать все
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Понкратова Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Понкратова Вера Мироновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Понкратова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Понкратова Вера Мироновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №43, метрическая книга за 1847 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Петр Ге... Показать все
Рождение ребёнка
1849

Сын: Понкратов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Понкратова Вера Мироновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №36, метрическая книга за 1849 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Петр Ге... Показать все
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Понкратова Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Понкратова Вера Мироновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №56, метрическая книга за 1851 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Герасим... Показать все
Рождение ребёнка
1856

Сын: Понкратов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Понкратова Вера Мироновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №36, метрическая книга за 1856 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Петр Ге... Показать все
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Понкратова Федосья Николаевна

Мать ребёнка: Понкратова Вера Мироновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Понкратова Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Понкратова Вера Мироновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №83, метрическая книга за 1858 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Петр Ге... Показать все
Рождение ребёнка
1861

Сын: Понкратов Петр Николаевич

Мать ребёнка: Понкратова Вера Мироновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №31, метрическая книга за 1861 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Петр Ге... Показать все
Смерть
Неизвестно
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