Понкратов Николай Потапович
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Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
1845
Брак: запись о браке №14, метрическая книга за 1845 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Зот Матвеев Летуновский и Пав... Показать все
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Понкратова Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Понкратова Вера Мироновна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Понкратова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Понкратова Вера Мироновна
Рождение: запись о рождении №43, метрическая книга за 1847 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Петр Ге... Показать все
Рождение ребёнка
1849
Сын: Понкратов Павел Николаевич
Мать ребёнка: Понкратова Вера Мироновна
Рождение: запись о рождении №36, метрическая книга за 1849 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Петр Ге... Показать все
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Понкратова Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Понкратова Вера Мироновна
Рождение: запись о рождении №56, метрическая книга за 1851 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Герасим... Показать все
Рождение ребёнка
1856
Сын: Понкратов Иван Николаевич
Мать ребёнка: Понкратова Вера Мироновна
Рождение: запись о рождении №36, метрическая книга за 1856 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Петр Ге... Показать все
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Понкратова Федосья Николаевна
Мать ребёнка: Понкратова Вера Мироновна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Понкратова Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Понкратова Вера Мироновна
Рождение: запись о рождении №83, метрическая книга за 1858 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Петр Ге... Показать все
Рождение ребёнка
1861
Сын: Понкратов Петр Николаевич
Мать ребёнка: Понкратова Вера Мироновна
Рождение: запись о рождении №31, метрическая книга за 1861 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Петр Ге... Показать все
Смерть
Неизвестно