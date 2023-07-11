Понкратов Павел Николаевич
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смерти1852
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение: запись о рождении №36, метрическая книга за 1849 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Петр Ге... Показать все
Смерть
1852
Умер от кори Смерть: запись о смерти №10, метрическая книга за 1852 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния