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Понкратов Павел Николаевич

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1849

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Понкратов Николай Потапович

Мать: Понкратова (Мерзликина) Вера Мироновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №36, метрическая книга за 1849 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Петр Ге... Показать все
Смерть
1852
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Умер от кори Смерть: запись о смерти №10, метрическая книга за 1852 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния

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