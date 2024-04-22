Куланин (Кудаков) Иустин Григорьев
Место рождения
Дата рождения1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.
Рождение ребёнка
1858 ст.
Дочь: Куланина Дарья Иустинова
Мать ребёнка: Куланина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
28.07.1878 ст.
Дочь: Пантюшина Параскева Иустинова
Мать ребёнка: Куланина Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куланина Евдокия Иванова
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно