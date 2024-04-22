Куланин (Кудаков) Иустин Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куланин (Кудаков) Иустин Григорьев

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.

Отец: Куланин Григорий Иванов

Мать: Кудаков Куланин Афимия Минаева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: Куланина Дарья Иустинова

Мать ребёнка: Куланина Евдокия Иванова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.07.1878 ст.

Дочь: Пантюшина Параскева Иустинова

Мать ребёнка: Куланина Евдокия Иванова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куланина Евдокия Иванова

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
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