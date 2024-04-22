Пантюшина (Куланина) Параскева Иустинова
Место рождения
Дата рождения28.07.1878 ст.
Дата смерти23.07.1902 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1878 ст.
Отец: Куланин Иустин Григорьев
Мать: Куланина Евдокия Иванова
Бракосочетание
30.01.1895 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
по жениху Константин Силантьев Коренцов Михей Лаврентьев Пантюхин-запасной рядовой по невесте Дмитрий Лаврентьев Пантюхин Архип Петров Тараканчиков
Рождение ребёнка
01.12.1895 ст.
Дочь: Пантюшина Горячева Анна Иоаннова
Отец ребёнка: Пантюшин Иоанн Карпов
Рождение ребёнка
03.10.1897 ст.
Сын: Пантюшин Горячев Андрей Иоаннов
Отец ребёнка: Пантюшин Иоанн Карпов
Рождение ребёнка
09.09.1900 ст.
Дочь: Пантюшина Горячева Анна Ионнова
Отец ребёнка: Пантюшин Иоанн Карпов
Смерть
23.07.1902 ст.
чахотка 23 года