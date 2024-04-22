Пантюшина (Куланина) Параскева Иустинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантюшина (Куланина) Параскева Иустинова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

28.07.1878 ст.

Дата смерти

23.07.1902 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1878 ст.

Отец: Куланин Иустин Григорьев

Мать: Куланина Евдокия Иванова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
30.01.1895 ст.

Муж: Пантюшин Иоанн Карпов

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
по жениху Константин Силантьев Коренцов Михей Лаврентьев Пантюхин-запасной рядовой по невесте Дмитрий Лаврентьев Пантюхин Архип Петров Тараканчиков
Рождение ребёнка
01.12.1895 ст.

Дочь: Пантюшина Горячева Анна Иоаннова

Отец ребёнка: Пантюшин Иоанн Карпов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.10.1897 ст.

Сын: Пантюшин Горячев Андрей Иоаннов

Отец ребёнка: Пантюшин Иоанн Карпов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.09.1900 ст.

Дочь: Пантюшина Горячева Анна Ионнова

Отец ребёнка: Пантюшин Иоанн Карпов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
23.07.1902 ст.
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
чахотка 23 года
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