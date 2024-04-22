Куланина Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 ст.
Отец: Куланин Иван
Рождение ребёнка
1858 ст.
Дочь: Куланина Дарья Иустинова
Отец ребёнка: Куланин Иустин Григорьев
Рождение ребёнка
28.07.1878 ст.
Дочь: Пантюшина Параскева Иустинова
Отец ребёнка: Куланин Иустин Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно