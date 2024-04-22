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Куланина Евдокия Иванова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 ст.

Отец: Куланин Иван

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: Куланина Дарья Иустинова

Отец ребёнка: Куланин Иустин Григорьев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.07.1878 ст.

Дочь: Пантюшина Параскева Иустинова

Отец ребёнка: Куланин Иустин Григорьев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куланин Иустин Григорьев

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
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