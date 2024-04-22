Куланин (Кудаков) Григорий Иванов
Место рождения
Дата рождения1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811 ст.
Отец: Куланин Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1832 ст.
Сын: Куланин Пракопий Григорьев
Мать ребёнка: Кудаков Куланин Афимия Минаева
Рождение ребёнка
1839 ст.
Мать ребёнка: Кудаков Куланин Афимия Минаева
Рождение ребёнка
1845 ст.
Мать ребёнка: Кудаков Куланин Афимия Минаева
Рождение ребёнка
1855 ст.
Дочь: Кудакова Александра Григорьева
Мать ребёнка: Кудаков Куланин Афимия Минаева
Рождение ребёнка
1857 ст.
Мать ребёнка: Кудаков Куланин Афимия Минаева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно