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Куланин (Кудаков) Григорий Иванов

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811 ст.

Отец: Куланин Иван Дмитриев

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Куланин Пракопий Григорьев

Мать ребёнка: Кудаков Куланин Афимия Минаева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1839 ст.

Сын: Куланин Иустин Григорьев

Мать ребёнка: Кудаков Куланин Афимия Минаева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Сын: Куланин Феофан Григорьев

Мать ребёнка: Кудаков Куланин Афимия Минаева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1855 ст.

Дочь: Кудакова Александра Григорьева

Мать ребёнка: Кудаков Куланин Афимия Минаева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Кудаков Иван Григорьев

Мать ребёнка: Кудаков Куланин Афимия Минаева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудаков Куланин Афимия Минаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
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