Дегтярёв Филипп Астафьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярёв Филипп Астафьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1805 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1825 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1825

Отец: Дегтерёв Астафий Андреев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анфиса Филиппова

Мать ребёнка: Дегтярёва Татьяна Леонтьева

Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Сын: Терентий Филиппов

Мать ребёнка: Дегтярёва Татьяна Леонтьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дегтярёва Татьяна Леонтьева

Смерть
Неизвестно
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