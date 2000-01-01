Дегтярёв Филипп Астафьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1825
Отец: Дегтерёв Астафий Андреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анфиса Филиппова
Мать ребёнка: Дегтярёва Татьяна Леонтьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Сын: Терентий Филиппов
Мать ребёнка: Дегтярёва Татьяна Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно