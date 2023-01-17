Старобелогорка
Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1300Старая Белогорка (Иртецкия Вершины), д. каз.при вершине рч. Иртека.10155157574565Мечеть магометанская 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
737. Ст. Белогорка (Иртецкия Вершины), деревня бывшая государственная, при речке Иртеке, дворов 244, жителей 1671, мечеть, лавка, 2 ветряных мельницы
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
75048Старая Белогоркасело52°05'с.ш.53°14'в.д.N-39-143
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Новосергиевский муниципальный район, Сельское поселение Старобелогорский сельсовет
53631446101с Старобелогоркасело