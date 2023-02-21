Дегтярёва Татьяна Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анфиса Филиппова
Отец ребёнка: Дегтярёв Филипп Астафьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Сын: Терентий Филиппов
Отец ребёнка: Дегтярёв Филипп Астафьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1859
Сын: Дегтярёв Гаврила Филиппов
Отец ребёнка: Дегтярёв Филипп Астафьев
Рождение ребёнка
01.11.1860 ст.
Сын: Дегтярёв Дмитрий Филиппов
Отец ребёнка: Дегтярёв Филипп Астафьев
Рождение ребёнка
01.11.1860 ст.
Отец ребёнка: Дегтярёв Филипп Астафьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно