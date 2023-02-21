Дегтярёва Татьяна Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярёва Татьяна Леонтьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1825 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анфиса Филиппова

Отец ребёнка: Дегтярёв Филипп Астафьев

Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Сын: Терентий Филиппов

Отец ребёнка: Дегтярёв Филипп Астафьев

Рождение ребёнка
Вычислено 1859

Сын: Дегтярёв Гаврила Филиппов

Отец ребёнка: Дегтярёв Филипп Астафьев

Рождение ребёнка
01.11.1860 ст.

Сын: Дегтярёв Дмитрий Филиппов

Отец ребёнка: Дегтярёв Филипп Астафьев

Старобелогорка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.11.1860 ст.

Сын: Дегтярёв Кузьма Филиппов

Отец ребёнка: Дегтярёв Филипп Астафьев

Старобелогорка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дегтярёв Филипп Астафьев

Смерть
Неизвестно
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